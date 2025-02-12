سعر NexGATE (GATE)
سعر NexGATE (GATE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GATE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NexGATE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.27
- تغيير سعر NexGATE خلال اليوم هو +1.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NexGATE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NexGATE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NexGATE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NexGATE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.03%
|30 يوم
|$ 0
|-51.58%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NexGATE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.03%
-13.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NexGATE is a Crypto Payment Gateway project designed to empower seamless and secure transactions within the digital landscape. Modeled after Sellix.io, NexGATE focuses on providing businesses and individuals with the tools they need to accept and process cryptocurrency payments effortlessly. It aims to bridge the gap between traditional commerce and the growing demand for cryptocurrency-based transactions, enhancing accessibility and utility in digital marketplaces and beyond.
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