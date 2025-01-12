سعر NexGami (NEXG)
سعر NexGami (NEXG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NEXG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NexGami الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.64K
- تغيير سعر NexGami خلال اليوم هو -27.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NexGami مقابل USD هو $ -0.000118437888077784 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NexGami مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NexGami مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NexGami مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000118437888077784
|-27.39%
|30 يوم
|$ 0
|-57.22%
|60 يوم
|$ 0
|-86.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NexGami: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.18%
-27.39%
+98.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NexGami is a Web3 gaming platform, aims to be the prime venue for hosting competitive gaming events across various titles. Its mission is to bring traditional gamers into the Web3 space, offering the tangible benefits of tokenomics. “Connecting Web3 and traditional gaming, shaping the digital game mentors of tomorrow.
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