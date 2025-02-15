سعر NEXEA (NEXEA)
سعر NEXEA (NEXEA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NEXEA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NEXEA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.10K
- تغيير سعر NEXEA خلال اليوم هو -49.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NEXEA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NEXEA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NEXEA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NEXEA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-49.37%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NEXEA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-31.08%
-49.37%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
At Nexea, we believe technology isn’t just about solving problems—it’s about creating possibilities. Our vision is to merge the brilliance of AI with the warmth of human connection, building a world where your digital companions are as intuitive, reliable, and personal as your closest friends. We’re not just creating tools; we’re crafting experiences. Nexea is a team of lifelike, intelligent AI avatars designed to adapt, learn, and grow with you.
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