سعر NexDAX (NT)
سعر NexDAX (NT) المباشر لليوم هو USD 0.00429736. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NexDAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.03K
- تغيير سعر NexDAX خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NexDAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NexDAX مقابل USD هو $ -0.0000020962 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NexDAX مقابل USD هو $ -0.0005987296 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NexDAX مقابل USD هو $ -0.0010004583289278365 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000020962
|-0.04%
|60 يوم
|$ -0.0005987296
|-13.93%
|90 يوم
|$ -0.0010004583289278365
|-18.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NexDAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.77%
--
-0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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