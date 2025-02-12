سعر NexAI (NEX)
سعر NexAI (NEX) المباشر لليوم هو USD 0.00004973. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NexAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.40
- تغيير سعر NexAI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NexAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NexAI مقابل USD هو $ -0.0000130025 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NexAI مقابل USD هو $ -0.0000190724 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NexAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000130025
|-26.14%
|60 يوم
|$ -0.0000190724
|-38.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NexAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-23.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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