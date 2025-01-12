سعر NewYork Exchange (NYE)
سعر NewYork Exchange (NYE) المباشر لليوم هو USD 0.091855. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NYE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NewYork Exchange الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.11
- تغيير سعر NewYork Exchange خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NewYork Exchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NewYork Exchange مقابل USD هو $ -0.0001864564 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NewYork Exchange مقابل USD هو $ -0.0049261377 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NewYork Exchange مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0001864564
|-0.20%
|60 يوم
|$ -0.0049261377
|-5.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NewYork Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The New York Exchange Coin is dedicated to use the smart contract feature of the Blockchain technology to raise and enhance investors to see the opportunities present in the stock market and commodities. NYE uses smart contracts and highest technological secure payment integration to facilitate transparent investments and perform all transactions efficiently through distributed processing.
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