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سعر NewYork Exchange (NYE) المباشر لليوم هو USD 0.091855 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NYE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NewYork Exchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.11 - تغيير سعر NewYork Exchange خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر NewYork Exchange (NYE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NewYork Exchange مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NewYork Exchange مقابل USD هو $ -0.0001864564 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NewYork Exchange مقابل USD هو $ -0.0049261377 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NewYork Exchange مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0001864564 -0.20% 60 يوم $ -0.0049261377 -5.36% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NewYork Exchange (NYE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NewYork Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 25.82$ 25.82 $ 25.82 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق NewYork Exchange (NYE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: