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سعر Newton On Base (NEWB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NEWB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Newton On Base الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.17K - تغيير سعر Newton On Base خلال اليوم هو -4.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Newton On Base (NEWB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Newton On Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Newton On Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Newton On Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Newton On Base مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.82% 30 يوم $ 0 -38.44% 60 يوم $ 0 +1,590.67% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Newton On Base (NEWB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Newton On Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00324863$ 0.00324863 $ 0.00324863 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -4.82% تغير السعر (7 أيام) +9.22%

معلومات سوق Newton On Base (NEWB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: