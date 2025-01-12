سعر Newton On Base (NEWB)
سعر Newton On Base (NEWB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NEWB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Newton On Base الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.17K
- تغيير سعر Newton On Base خلال اليوم هو -4.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Newton On Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Newton On Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Newton On Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Newton On Base مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.82%
|30 يوم
|$ 0
|-38.44%
|60 يوم
|$ 0
|+1,590.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Newton On Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-4.82%
+9.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first great scientist on the BASE network. We are a community built meme coin that pays homage to Isaac Newton. Our goals are to provide BASE with a fun meme that eventually gives back to STEM/education.
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