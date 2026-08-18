سعر Newrails Euro اليوم

السعر المباشر لمشروع Newrails Euro (EURW) اليوم هو $ 1.16، مع تغير بنسبة 0.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EURW الحالي إلى USD هو $ 1.16 لكل EURW.

يحتل Newrails Euro حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 221,736، مع عرض متداول قدره 191.64K EURW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EURW بين $ 1.16 (أدنى) و$ 1.16 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.18، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.13.

على المدى القصير، تحرك EURW بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و+0.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.88M.

معلومات سوق Newrails Euro (EURW)

القيمة السوقية $ 221.74K$ 221.74K $ 221.74K الحجم (24 ساعة) $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 221.74K$ 221.74K $ 221.74K إمداد دورة التداول 191.64K 191.64K 191.64K إجمالي العرض 191,637.5236 191,637.5236 191,637.5236

القيمة السوقية الحالية لـ Newrails Euro هي $ 221.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.88M. العرض المتداول لـ EURW يبلغ 191.64K، مع إجمالي عرض 191637.5236. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 221.74K.