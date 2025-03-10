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سعر Newmoney AI (NEW) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 150.73K . يتم تحديث سعر NEW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Newmoney AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.73 - تغيير سعر Newmoney AI خلال اليوم هو -6.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 925.14M

أداء سعر Newmoney AI (NEW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Newmoney AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Newmoney AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Newmoney AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Newmoney AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.92% 30 يوم $ 0 -83.62% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Newmoney AI (NEW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Newmoney AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00594364$ 0.00594364 $ 0.00594364 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) -6.92% تغير السعر (7 أيام) -36.87%

معلومات سوق Newmoney AI (NEW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: