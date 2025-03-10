سعر Newmoney AI (NEW)
سعر Newmoney AI (NEW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 150.73K. يتم تحديث سعر NEW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Newmoney AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.73
- تغيير سعر Newmoney AI خلال اليوم هو -6.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 925.14M
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خلال اليوم، كان سعر Newmoney AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Newmoney AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Newmoney AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Newmoney AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.92%
|30 يوم
|$ 0
|-83.62%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Newmoney AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.47%
-6.92%
-36.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Newmoney AI is a groundbreaking financial platform that redefines how people interact with money. Powered by advanced AI, our virtual assistant, Newton, enables seamless, borderless financial transactions anytime and anywhere. Whether users want to send or request money, swap crypto, or purchase stocks, Newmoney AI integrates these actions directly into familiar platforms like WhatsApp, SMS, Telegram, and Discord — no separate apps required.
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