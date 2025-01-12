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سعر New Year (NYT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NYT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق New Year الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.61 - تغيير سعر New Year خلال اليوم هو +14.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر New Year (NYT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر New Year مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر New Year مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر New Year مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر New Year مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +14.74% 30 يوم $ 0 +10.12% 60 يوم $ 0 -7.91% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر New Year (NYT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر New Year: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0450532$ 0.0450532 $ 0.0450532 تغير السعر (1 ساعة) +0.47% تغير السعر (1يوم) +14.74% تغير السعر (7 أيام) -7.72%

معلومات سوق New Year (NYT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: