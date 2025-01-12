سعر New Year (NYT)
سعر New Year (NYT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NYT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق New Year الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.61
- تغيير سعر New Year خلال اليوم هو +14.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر New Year مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر New Year مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر New Year مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر New Year مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+14.74%
|30 يوم
|$ 0
|+10.12%
|60 يوم
|$ 0
|-7.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر New Year: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.47%
+14.74%
-7.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our project main theme — New Year celebration and everything connected with this. We have special Magic boxes with NFTs. There are a total of 10 different NFTs. We have unique NFTs with real usage. Every NFT has its own rarity — the better rarity = the better reward you will get from the NFT rewards pool.
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