سعر NEW WORLD ORDER (NWO)
سعر NEW WORLD ORDER (NWO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 387.05K. يتم تحديث سعر NWO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NEW WORLD ORDER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 169.71K
- تغيير سعر NEW WORLD ORDER خلال اليوم هو +173.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر NEW WORLD ORDER مقابل USD هو $ +0.00024572 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NEW WORLD ORDER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NEW WORLD ORDER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NEW WORLD ORDER مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00024572
|+173.87%
|30 يوم
|$ 0
|-19.99%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NEW WORLD ORDER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.51%
+173.87%
+167.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
THE CARDS ARE IN YOUR HAND…… JOIN FORCES WITH THE NEW WORLD ORDER AND BE THE NEW ELITE… BE A POWER BROKER OF THIS ERA…..JOIN THE MOVEMENT…….NWO WILL BE RECOGNIZED AS A LEADER IN THIS NEW ORDER OF THE ELITE……… WE ARE NOBODIES ALONE BUT TOGETHER AS COLLECTIVES WE WILL CONQUER……..JOIN THE MOVEMENT… WHERE OUR LORE IS AS RICH AS IT COMES…. WE WILL LEAVE OUR MARK ON THE BLOCKCHAIN FOREVER.. BE APART OF THIS MOVEMENT… THIS SHIFT IN THE STATUS QUO….THE BALANCE OF POWER IS SHIFTING…
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