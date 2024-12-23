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سعر NEW WORLD ORDER (NWO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 387.05K . يتم تحديث سعر NWO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NEW WORLD ORDER الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 169.71K - تغيير سعر NEW WORLD ORDER خلال اليوم هو +173.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر NEW WORLD ORDER (NWO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NEW WORLD ORDER مقابل USD هو $ +0.00024572 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NEW WORLD ORDER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NEW WORLD ORDER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NEW WORLD ORDER مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00024572 +173.87% 30 يوم $ 0 -19.99% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NEW WORLD ORDER (NWO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NEW WORLD ORDER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00186399$ 0.00186399 $ 0.00186399 تغير السعر (1 ساعة) -6.51% تغير السعر (1يوم) +173.87% تغير السعر (7 أيام) +167.07%

معلومات سوق NEW WORLD ORDER (NWO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: