سعر New Vision Fund اليوم

السعر المباشر لمشروع New Vision Fund (NVF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NVF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NVF.

يحتل New Vision Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 91,794، مع عرض متداول قدره 10.00B NVF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NVF بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NVF بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-4.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق New Vision Fund (NVF)

القيمة السوقية $ 91.79K$ 91.79K $ 91.79K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 91.79K$ 91.79K $ 91.79K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ New Vision Fund هي $ 91.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NVF يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 91.79K.