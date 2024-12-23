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سعر New Truth Terminal (LORIA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 187.63K . يتم تحديث سعر LORIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق New Truth Terminal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.82K - تغيير سعر New Truth Terminal خلال اليوم هو -19.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.65M

أداء سعر New Truth Terminal (LORIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر New Truth Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر New Truth Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر New Truth Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر New Truth Terminal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -19.96% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر New Truth Terminal (LORIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر New Truth Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.20% تغير السعر (1يوم) -19.96% تغير السعر (7 أيام) -60.84%

معلومات سوق New Truth Terminal (LORIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: