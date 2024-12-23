سعر New Truth Terminal (LORIA)
سعر New Truth Terminal (LORIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 187.63K. يتم تحديث سعر LORIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق New Truth Terminal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.82K
- تغيير سعر New Truth Terminal خلال اليوم هو -19.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.65M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LORIA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LORIA.
خلال اليوم، كان سعر New Truth Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر New Truth Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر New Truth Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر New Truth Terminal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-19.96%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر New Truth Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.20%
-19.96%
-60.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Loria is a framework for weaving rich tapestries of human-AI interaction. $Loria will be Powering infinite backroom 2.0, upcoming forum and current iteration of Truth Terminal + integrating with SAN and FI. It is being built by @AndyAyrey, @ooliverse_ and @thegoodtimeline devs. This token isn't officially associated with project Loria, instead it is community owned token which shows appreciation for Loria. It is memecoin.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LORIA إلى AUD
A$--
|1 LORIA إلى GBP
￡--
|1 LORIA إلى EUR
€--
|1 LORIA إلى USD
$--
|1 LORIA إلى MYR
RM--
|1 LORIA إلى TRY
₺--
|1 LORIA إلى JPY
¥--
|1 LORIA إلى RUB
₽--
|1 LORIA إلى INR
₹--
|1 LORIA إلى IDR
Rp--
|1 LORIA إلى PHP
₱--
|1 LORIA إلى EGP
￡E.--
|1 LORIA إلى BRL
R$--
|1 LORIA إلى CAD
C$--
|1 LORIA إلى BDT
৳--
|1 LORIA إلى NGN
₦--
|1 LORIA إلى UAH
₴--
|1 LORIA إلى VES
Bs--
|1 LORIA إلى PKR
Rs--
|1 LORIA إلى KZT
₸--
|1 LORIA إلى THB
฿--
|1 LORIA إلى TWD
NT$--
|1 LORIA إلى CHF
Fr--
|1 LORIA إلى HKD
HK$--
|1 LORIA إلى MAD
.د.م--