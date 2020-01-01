توكنوميكس New Doge (GNOCCHI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول New Doge (GNOCCHI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات New Doge (GNOCCHI) GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit. Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme. The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu’s image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins. الموقع الرسمي: https://www.gnocchimeme.com اشتر GNOCCHI الآن!

توكنوميكس New Doge (GNOCCHI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار New Doge (GNOCCHI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 77.79K $ 77.79K $ 77.79K إجمالي العرض: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M العرض المتداول: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 77.79K $ 77.79K $ 77.79K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00157926 $ 0.00157926 $ 0.00157926 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر New Doge (GNOCCHI)

توكنوميكس New Doge (GNOCCHI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس New Doge (GNOCCHI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GNOCCHI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GNOCCHI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GNOCCHI، استكشف السعر المباشر لتوكن GNOCCHI!

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