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سعر New Doge (GNOCCHI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 95.49K . يتم تحديث سعر GNOCCHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق New Doge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.71K - تغيير سعر New Doge خلال اليوم هو -28.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.73M

أداء سعر New Doge (GNOCCHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر New Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر New Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر New Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر New Doge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -28.49% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر New Doge (GNOCCHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر New Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00157926$ 0.00157926 $ 0.00157926 تغير السعر (1 ساعة) -1.08% تغير السعر (1يوم) -28.49% تغير السعر (7 أيام) -76.80%

معلومات سوق New Doge (GNOCCHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: