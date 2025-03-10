سعر New Doge (GNOCCHI)
سعر New Doge (GNOCCHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 95.49K. يتم تحديث سعر GNOCCHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق New Doge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.71K
- تغيير سعر New Doge خلال اليوم هو -28.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.73M
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خلال اليوم، كان سعر New Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر New Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر New Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر New Doge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-28.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر New Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.08%
-28.49%
-76.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit. Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme. The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu’s image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins.
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