اتبع اتجاهات أسعار العملات الرقمية | بورصة MEXC

اكتشف مخططات أسعار العملات Token المشفرة المبسطة. تتوفر المعلومات الأساسية والبيانات الرئيسية في لمحة: السعر والاتجاه ، والقيمة السوقية ، والحجم بالإضافة إلى الإحصائيات المهمة الأخرى جنبًا إلى جنب مع الروابط المفيدة التي تم جمعها جميعًا هنا في MEXC.

يمكنك أيضًا التسجيل الآن للاستفادة الكاملة من منصتنا والوصول إلى الميزات الحصرية. باستخدام حساب MEXC، يمكنك شراء وبيع العملات المشفرة بسهولة، وتتبع محفظتك، وتلقي تنبيهات في الوقت الفعلي بشأن تغيرات الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تضمن منصتنا الآمنة أن تكون معاملاتك آمنة وأن معلوماتك الشخصية محمية. لا تفوت فرصة الاستمتاع بالعالم المثير لتداول العملات المشفرة - اشترك الآن وابدأ رحلتك مع MEXC.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

1
Storepay Fintech
SPCFIN
2
iLuminaryAI
ILMT
3
FUTBOL
FUTBOL
4
YBDBD
5
QBOT AI TRADING
QBOT
6
RUJI
7
Skate
SKATE
8
LXY
9
VULPEFI
10
SIMP
SIMP
11
Fuse Dollar
FUSDOLD
12
ESCG
13
BOBER
14
DCC
15
NEURAL
16
Mexc Staked SOL
MXSOL
17
KLEVA
18
TRN
19
JEETS
20
AXOL
AXOL
21
AVOCADO BG
AVOOLD1
22
BLPAI
23
The Arena
ARENA
24
Axol
AXOLOLD
25
M
26
DMC
27
DinoSwap
DINOOLD
28
JUNE
29
PAL
30
VIRTUALAI
31
MCCOLD
32
EINSTEIN
EIN
33
Levana
LVN
34
SHIBBABY
35
DFOHUB
BUIDLOLD
36
BAISHI
37
ARIO
38
IUP
39
BULLET
40
SAP
41
DONG
42
CIX
43
Fenerbahce Token
FBOLD
44
BPVC
45
BPINKY
46
MOGGO
47
BVB
BVB
48
LYO
49
Egretia
EGT
50
MAU
51
Patientory
PTOY
52
Spice
SFIOLD
53
BLAT
54
MAMA
55
ITF
56
KERBAL
57
GPT4O
58
MOXY
59
RIOOLD
60
Cindicator
CND
61
Consensus
SENOLD
62
Avavcriptions
AVAV1
63
EZSWAP
64
RIGO
65
LOVECOIN
LOVE1
66
NARCO
67
WEXO
WEXO
68
PANDORA
69
FUN1
70
Atlas Token
ATLS
71
PTESTC01
72
PerfBloc
PBL
73
Genesis Shards
GS
74
ALTR
75
Sunduck
SUNDUCK
76
Academy
ACAD
77
TENSET
10SET
78
AquaGoat
AQUAGOAT
79
App Rendering Power
ARP
80
PKT
PKT
81
vocalchain
VOC
82
PEPEWIFHAT
83
O
84
Geojam Token
GEOJAM
85
CARROT
86
TemDAO
TEM
87
BAGOLD
88
ZKasino
ZKAS
89
BOOOLD
90
SANA
91
DGOLD
92
Andre Cronje index
MX09
93
ACryptoSI
ACSI
94
LUBE
95
EFOR
EFOR
96
Identity Hub
IDHUB
97
SUGR
98
CORN
CORNOLD
99
CashBet Coin
CBC
100
WAX
WAX
101
FNFSOLD
102
TDY
103
JTC
104
METX
105
TLW
106
ERIC
107
PTESTC03
108
Eligma
ELI
109
Public Chain Index
MX03
110
LUC1
111
DOGEMEME
112
HAVAH
HVH
113
Coin Artist
COIN
114
0xSniper
0XS
115
WFI
116
PEM
PEM
117
Edoge
EDOGE
118
WazirX
WRX
119
Omix
OMX
120
Bridge Bot
BRIDGEOLD
121
HDNOLD
122
CPI
123
Toro Inoue
TORO
124
ROADLY
ROADLY
125
WCA
126
FDC
127
IPOR
IPOR
128
REI1
129
Datamine
DAM
130
Covalent
CQT
131
WTFABCDE
132
MDUS
133
SONICSUI
134
Pumapay
PMA
135
ORBGUY
136
SaitaChain
STC
137
QIE
138
DE
139
DOGEFLOKI
140
Disciplina
DSCP
141
Blitz Labs
BLITZ
142
Robonomics
XRT
143
RR
144
SOURCETON
145
NEM
XEM
146
Redbrick
BRIC
147
MND
148
BullPerks
BLP
149
Plutus DeFi
PLT1
150
MarsDAO
MDAO
151
NONE
SILLYCOIN
152
MUA
153
Blinks.gg
BGG1
154
Morse
MORSE
155
BLOKAID
156
PlayDapp Token
PLA
157
Bitdepositary
BDT1
158
MERLINAI
159
Orion Protocol
ORN
160
Astra Nova
RVV
161
SunMaga
SUNMAGA
162
USDS
163
WAR3
164
Shopping
SHOP
165
PYP
PYP
166
CHINU
167
ARTEM
168
NePay
NEP
169
hiSEALS
HISEALS
170
Friend tech
FRIEND
171
Mango Markets
MNGO
172
AMAL
173
Lovely Inu
LOVELY
174
NODE
175
DUAL
176
Seele
SEELE
177
FPC
178
SHEGEN
179
HXTZ
HXTZ
180
SWTR
181
TYTOLD
182
Teloscoin
TELOS
183
YLAY
184
LAVITA
185
MeconCash
MCH
186
Polkadot Eco Index
MX06
187
ARTIC
ARTIC
188
HyperQuant Token
HQT
189
PRONUT
190
Artfinity
ARTFINITY
191
daostack
GEN
192
OGBX
193
FREEDOMOLD
194
DRAGONCOIN
195
Enumivo
ENU
196
World Mobile Token
WMT
197
OTX
198
HLTC
HLTC
199
HBTC
HBCH
200
M40
201
Terareum
TERA2
202
BPAY
203
Liquidity Network
LQD
204
PIZA
PIZA
205
DefiPulseIndex
DPI
206
5TARS
207
Hashgard
GARD
208
Pchain
PAIOLD
209
Game.com
GTC1
210
Injex Finance
INJX
211
Baer Chain
BRC
212
ReduX
REDUX
213
HETH
HETH
214
RGR
215
ColorfulCat
COLORFULCAT
216
LUMINA
217
President Trump
47
218
GROKCM
219
Bee
BEE
220
FFORCE IEO
WOZX
221
ZOOM
222
AI Matrix System
AIMS
223
HFIL
HFIL
224
Husby
HUSBY
225
RVFOLD
226
LOT
227
ROCKY
228
MPX
229
Function X
FX
230
SKY
231
YAKUB
232
Augmate
MATE
233
CryptoXpress
XPRESS
234
Major Crypto Index
MX01
235
RETARDIA
236
AllianceBlock
ALBT
237
MARIONAWFAL ON X
MARIO
238
MO
239
Unbanked
UNBNK
240
Shibnobi
SHINJA
241
ChatCoin
CHATOLD
242
ETHAX
243
BEBEOLD
244
OZONECHAIN
245
Jarvis
JRT
246
REVOOLD
247
HBSV
HBSV
248
NFUP
NFUP
249
AICOIN
250
ZKML
251
YOYOW
YOYOOLD
252
WSMOLD
253
GLUE
254
Seele Token
SEEL
255
Polymath
POLY
256
Organix
OGX
257
WARS
258
CATPEPE
259
Vitafin
LLJEFFY
260
Bitcoin Classic
BTCC
261
Wonderman Nation
WNDR
262
QKL
QKL
263
Gamma
GAMMA
264
CIA
265
Pdx Token
PDX
266
MINE
267
2.0PEPE
2PEPE
268
LOCK IN
LOCKIN
269
NIBBLES
270
HLN
271
ORCL
272
InteractWith
INTER1
273
MEMEDOGS
274
CRESCITE
275
TIMES
276
TBS
277
VisionX
VNX
278
Forefront
FF
279
CORNI
280
MOOX
281
GAMB
GMB
282
USACOIN
USACOIN
283
WAWA
284
Premia
PREMIA
285
Morud
MORUD
286
Grayscale Index
MX08
287
EMG
288
OriginSport
ORS
289
OICH
290
VOKEN
VOKEN
291
RightMesh
RMESH
292
Trillioner
TLC
293
XAH
294
degen the otter
DEGENOTTER
295
PEAQOLD
296
LIVE
297
THE LUMINA
TLT
298
PTESTC02
299
SENTinel
SENT
300
CSOL
301
Massive Protocol
MAV1
302
Dogekeng
DOGEK
303
KLVOLD
304
LIMO
305
BTX
306
Pylon Finance
PYLON
307
MetaDerby
DBY
308
WOD
WODAI
309
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
310
XDOGE
311
Iconomi
ICN
312
Catgirl
CATGIRL
313
SCE
314
MPRO
315
BDCC
316
Equalizer
EQL
317
NOIA
318
MET
319
WYZ
320
AIWOLD
321
AIPT
322
LAY
323
EOS
EOS
324
Mines of Dalarnia
DAR
325
WTY
326
TSOC
TSOC
327
COSOLD
328
GXCERC20
GXCERC20
329
INTERGALACTIC
330
NightVerse Game
NVG
331
Cardstack
CARD
332
YEC
YEC
333
FILX
334
HBTC
HBTC
335
A2S
336
MONG2.0
MONG2
337
Penta Network
PNT
338
BlockChainStore
BCST
339
Cannaland Token
CNLT
340
TWO
TWO
341
dandy.dego
DANDY
342
LIVR
343
MachineXchangeCoin
MXC
344
LTO Network
LTO
345
OVEIT
346
Connext
NEXT
347
PIZZA
348
AIPG
349
RD
350
Dark Wolf
DWOLF
351
Monr
MONR
352
KDX
353
Platinum Bunny Token
PBUNNY
354
MCH RAYS
RAYS
355
CashPepe
CASHPEPE
356
HUGE
357
Moovy
MOIL
358
LIE
359
WTRTL
360
Bajun Network
BAJU
361
COPU
362
QBAI
363
GIV Token
GIV
364
Nika
NIKA
365
PORY
366
Wibson
WIB
367
LayaOne
LAYA
368
PalletOneToken
PTN
369
Plumpy Dragons
LOONG
370
Locus Chain
LOCUS
371
SZ
SZ
372
Voxel X Network
VXL
373
2KEY
2KEY
374
LongOption
LONG
375
YOUR
376
CSUN
377
Polkaswap
PSWAP
378
SAIL
379
KAN
KAN
380
WHT
WHT
381
PSPP
382
Defibox
BOXOLD
383
OLYMPE
384
LAP
385
NFPOLD
386
IUX
387
DHV
388
DCPTG
DCPTG
389
SNOWBALL
390
CyberMiles
CMT
391
BinaryX
BNX
392
SKALENetwork
SKALE
393
ERAOLD
394
LUCIC
395
xBTC
XBTC
396
CELOTEST
397
Eminer
EM
398
Bezant
BZNT
399
BBBOLD
400
WUKONGMUSK
401
BASEHEROES
402
BBS
BBS
403
SPONGEOLD
404
COBY
405
2.0
2
406
FURIOLD
407
Ftoken
FTOLD
408
bDollar
BDO
409
PEPECHAIN
410
DAV NETWORK
DAV
411
SMH
412
MDEX
413
CVPAD
414
SIMBA
415
CANA
416
EVC
417
GINOAOLD
418
Stox
STOX
419
PSOLD
420
SCALE
421
Storepay
SPC
422
FROGS
423
LRS
424
AARK
425
Effective
EACC
426
TAGAI
427
Blockchain Brawlers
BRWL
428
CATEDUCK
429
Fantom
FTM
430
SQUAWKV2
431
XD
432
UNDEAD
433
MOGA
434
Moon Dawg
MOONDAWG
435
Chainge
CHNG
436
ADPB
437
Refereum
RFR
438
UniTrade
TRADE1
439
Pteria
PTERIA
440
XR One
XR1
441
DAOhaus
HAUS
442
I20
443
Essentia
ESS
444
Hyperion
HYN
445
DOGSWAG
446
AMeiToken
AMT
447
NEONLINK
448
Jot Art
JOT
449
FTVT
450
ViteToken
VITE
451
ContentValueNetwork
CVNT
452
UNIPEPE
453
Airdrop Token
AIRDROP
454
BICOIN
455
ZES
ZES
456
DATY
457
StarCurve
XSTAR
458
GOLDBLOCK
GBK
459
ZEBI
ZEBI
460
Bitcoinbing
BING
461
FAAI
462
DeFi Index
MX04
463
Indexed Finance
NDXOLD
464
KCASH
KCASH
465
SHIB3
466
EPEP
467
MBDOLD2
468
GenieBot
GENIE
469
Unbound Finance
UNB
470
Nebula AI
NBAI
471
ECOAI
472
SIPHER
473
FileStorm
FST1
474
PDM
475
DGMA
476
DONOLD
477
CELOTESTTOKEN
478
FileKdex
FIK
479
DxChain Token
DX
480
ORION
ORI
481
Switch
ESH
482
Yuan Chain New
YCC
483
Sharder
SSOLD
484
MUVA
485
PERL.eco
PERL
486
KPHA
487
AXL INU
AXL1
488
SKXOLD
489
Binamon
BMON
490
Alita Network
ALITA
491
BADGE Token
BADGE
492
Halving Crypto Index
MX02
493
Aurox
URUS
494
Huobi Pool Token
HPT
495
MEFLEX
MEF
496
ZZS
497
VRX
498
Xpool
XPO
499
MANTRA DAO
OMOLD
500
SPHYNX
501
FOREST
502
YFIM
YFIM
503
NANA
504
MBDOLD
505
DBPEPE
506
ZeroX
ZEROX
507
Suiman
SUIMAN
508
TAL
509
DUBX
510
Nireafty
NRT
511
KMONOLD
512
Ribbon
RBN
513
MOON1
514
hiBEANZ
HIBEANZ
515
SAVE
516
MDULUCKY
MDULY
517
BTK
518
OriginTrail
TRACOLD
519
KeeperDAO
ROOK
520
KYOTO
521
Aquarius
AQUARIUS
522
BS
523
PYME
524
MITHCash
MIC
525
MOOLA
526
TRCLOLD
527
Morphware
XMW
528
ZJLT
ZJLT
529
NNAI
530
Skyward Finance
SKYWARD
531
SRX
532
DLLM
533
Blum
BLUM
534
WagieBot
WAGIEBOT
535
TSUJI
536
LUXWORLD
LUXOLD
537
CST
538
CitaDAO
CITAKNIGHT
539
NERO
540
Glitter Finance
XGLI
541
CHOMP
542
BLPE
543
melo
MELO
544
REVOMON
545
XrpMoonPepeinuHomerS
DOGECOINOLD
546
xprt
XPRT
547
DSIMPSON
548
SaitaRealty
SRLTY
549
AIBCOIN
550
DFUEL
551
Shiba Lite
SHIBLITE
552
Moeda Loyalty
MDA
553
ANZ
554
BXA
BXA
555
Bitfree Cash
BFC2
556
ACUMEN
557
POLT1
558
Viberate
VIB
559
Gyroscope
GYFI
560
DELTA
DELTA
561
beefyfinance
BIFI1
562
XENS
563
Neoki
NKO
564
EVLD
565
OptionRoom
ROOM
566
Glory Finance
GLR
567
BONZI
BONZI
568
Attack Wagon
ATK
569
WrappedSOTE
WSOTE
570
TMX
TMX
571
OAX
OAXOLD
572
CICCA
573
SHRK
574
BTAF
575
USD2
576
DataQ
DQAI
577
Tds
TDS
578
TSTOLD
579
XSHRAP
XSHRAP
580
DACC
DACC
581
BULL1
582
Eximchain
EXC
583
BETF
584
BORZ
585
EdenChain
EDN
586
Rome
ROME
587
CATNIP
588
SFUEL
589
bAlpha
BALPHA
590
SUNNED
SUNNED
591
H2O
H2O
592
ASNOW
ASNOW
593
BITICA
594
PPD
595
Shiba Predator
QOM
596
GME TRUMP
GMETRUMP
597
Lition
LIT1
598
Litentry
LIT
599
Smoothy LP Token
SYUSD
600
SOLFI
601
PERFTESTCOIN2000
602
HOQU Token
HQX
603
EMBER
604
ROUTEOLD
605
XDAI
606
Zelda Inu
ZLDA
607
The Abyss
ABYSS
608
PTESTM01
609
Fwog
FWOGETH
610
Aragon Court
ANJ
611
DUO Network Token
DUOOLD
612
TriipMiles
TIIM
613
Crypterium
CRPT
614
Hakka Finance
HAKKA
615
BIRB
616
Coinbase Index
MX10
617
Redacted Cartel
BTRFLY
618
DOGI
619
SASHA1
620
GuildFi
GF
621
STEEL
622
TradeBull Token
TBT
623
BOMB
624
SONM
SNM
625
SHC2
626
DSA Index
MX05
627
PRI
628
SIDE
629
RDN
RDN
630
SYNS
631
UNITE
632
MetaPioneers
MPI
633
CDOG
634
ARIXOLD
635
SLG.GAMES
SLG
636
AI Crypto
AICOLD
637
KLUB
638
ZO
639
GGT
640
KARRIS
641
ODS
ODS
642
KebApp Coin
KEBABS
643
DOGFACE
644
WaykiChain
WICC
645
Doge Killer
LEASH
646
Joe Coin
JOECOIN
647
League of Metaverse
LMV
648
MONE
649
CAT1OLD
650
YouSim AI
YOUSIM
651
MOONAI
652
CLP
653
KDOE
654
TQRT
655
Nectar
NECTAR
656
TASHI
657
BLinkToken
BLINKOLD
658
TRUMPX
659
LAZYCAT
660
Repost Dog
RDOG
661
SaitamaV2
SAITAMA
662
Meta Masters Guild
MEMAG
663
KMD
664
Sommelier
SOMM
665
Po.et
POE
666
OceanProtocol
OCEAN
667
RAWR
668
QCAT
669
SalmonToken
SANOLD
670
V2X
671
SNAPETH
672
OPT
673
Hedget
HGET
674
MEDUSA
675
PLAYAHH
676
Megs
MEGS
677
Shirtum
SHI
678
NFT Index
MX07
679
BCXOLD
680
AIOZ Network
AIOZ
681
BITX
682
DIGG
DIGG
683
KYVE
684
SakeToken
SAKE
685
HDOT
HDOT
686
MFC
MFC
687
SLOTH
688
XFINANCE
689
Hippocrat
HPO
690
MSCHINA
691
PEPO
692
WABA
693
Nasdaq 420
NASDAQ420
694
BYTX
695
Alpha Dune
DUNE
696
Lemo
LEMO
697
TWS
698
ASD
ASD
699
JNS
700
TIP2
701
WIZARDOLD
702
MOYA
703
BTCWHALE
704
FriendsWithBenefits
FWB
705
XBlock
IX
706
Euro Coin
EUROC
707
BEBEOLD2
708
GOMD
709
EVROLD
710
MINTY
711
OXEN
OXEN
712
Luna Rush
LUS
713
GEAI
714
KIRA Network
KEX
715
autofarm
AUTOV2
716
NLK
717
Crypto Raiders
RAIDER
718
SEXCOIN
SEXCOIN
719
THD
720
Open CustodyProtocol
OPEN
721
GAS
GASNEO
722
HAWKTUAH
723
ETHAVERSE
724
FLOKI2.0
FLOKI2
725
RACY PLATFORM
RACY
726
TomaInfo
TON1
727
PEPEA
728
ZVE
729
GROOVEOLD
730
Capybara
CAPYOLD
731
VTRU
732
WIZ
733
Yes Chad
YES
734
CPT
735
PXR
736
SANCHO
737
UniCrypt
UNC
738
SAITAMAV1
739
MARAOLD
740
BMARS
741
First Meme
LOLCAT
742
UTN
743
Airbloc
ABL
744
RADI
745
Kujira
KUJI
746
BRIDGE
747
Individual Content
ICST
748
TURAN
749
Applescash
AAPL
750
COPIOLD
751
UniBright
UBT
752
DORAOLD3
753
ArcBlock
ABT
754
Hyper Finance
HYFI
755
JBC
756
X
XCOIN
757
DCASK