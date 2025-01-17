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سعر New Born Rhino (LAKKHI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 794.40K . يتم تحديث سعر LAKKHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق New Born Rhino الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 129.14K - تغيير سعر New Born Rhino خلال اليوم هو -6.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر New Born Rhino (LAKKHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر New Born Rhino مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر New Born Rhino مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر New Born Rhino مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر New Born Rhino مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.20% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر New Born Rhino (LAKKHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر New Born Rhino: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00161255$ 0.00161255 $ 0.00161255 تغير السعر (1 ساعة) +3.13% تغير السعر (1يوم) -6.20% تغير السعر (7 أيام) +0.54%

معلومات سوق New Born Rhino (LAKKHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: