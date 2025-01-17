سعر New Born Rhino (LAKKHI)
سعر New Born Rhino (LAKKHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 794.40K. يتم تحديث سعر LAKKHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق New Born Rhino الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 129.14K
- تغيير سعر New Born Rhino خلال اليوم هو -6.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر New Born Rhino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر New Born Rhino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر New Born Rhino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر New Born Rhino مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.20%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر New Born Rhino: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.13%
-6.20%
+0.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo’s rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain. Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives. Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation.
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