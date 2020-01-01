توكنوميكس New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) "$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom. الموقع الرسمي: https://haggis.vip/ اشتر HAGGIS الآن!

توكنوميكس New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 47.21K $ 47.21K $ 47.21K إجمالي العرض: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M العرض المتداول: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 47.21K $ 47.21K $ 47.21K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00715708 $ 0.00715708 $ 0.00715708 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

توكنوميكس New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HAGGIS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HAGGIS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HAGGIS، استكشف السعر المباشر لتوكن HAGGIS!

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