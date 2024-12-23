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سعر New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) المباشر لليوم هو USD 0.00075555 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 755.63K . يتم تحديث سعر HAGGIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق New Born Haggis Pygmy Hippo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 302.02K - تغيير سعر New Born Haggis Pygmy Hippo خلال اليوم هو +2.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M

أداء سعر New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر New Born Haggis Pygmy Hippo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر New Born Haggis Pygmy Hippo مقابل USD هو $ -0.0004517500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر New Born Haggis Pygmy Hippo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر New Born Haggis Pygmy Hippo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.72% 30 يوم $ -0.0004517500 -59.79% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر New Born Haggis Pygmy Hippo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00072442$ 0.00072442 $ 0.00072442 24 ساعة مرتفع $ 0.00081258$ 0.00081258 $ 0.00081258 عالية طوال الوقت $ 0.00715708$ 0.00715708 $ 0.00715708 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) +2.72% تغير السعر (7 أيام) -42.71%

معلومات سوق New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: