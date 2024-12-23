سعر New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)
سعر New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) المباشر لليوم هو USD 0.00075555. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 755.63K. يتم تحديث سعر HAGGIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق New Born Haggis Pygmy Hippo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 302.02K
- تغيير سعر New Born Haggis Pygmy Hippo خلال اليوم هو +2.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M
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خلال اليوم، كان سعر New Born Haggis Pygmy Hippo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر New Born Haggis Pygmy Hippo مقابل USD هو $ -0.0004517500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر New Born Haggis Pygmy Hippo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر New Born Haggis Pygmy Hippo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.72%
|30 يوم
|$ -0.0004517500
|-59.79%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر New Born Haggis Pygmy Hippo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
+2.72%
-42.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom.
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