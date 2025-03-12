سعر New BitShares (NBS)
سعر New BitShares (NBS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NBS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق New BitShares الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.97
- تغيير سعر New BitShares خلال اليوم هو +1.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر New BitShares مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر New BitShares مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر New BitShares مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر New BitShares مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.60%
|30 يوم
|$ 0
|-44.69%
|60 يوم
|$ 0
|-63.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر New BitShares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+1.60%
-22.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NBS is an OSS (open source) solution for DeFi (decentralized finance) business and DEX (decentralized exchange) based on DPOS consensus and implemented with DAO's organizational management structure. The graphene technology used by NBS is one of the most advanced blockchain technologies on the market
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