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سعر New BitShares (NBS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NBS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق New BitShares الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.97 - تغيير سعر New BitShares خلال اليوم هو +1.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر New BitShares (NBS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر New BitShares مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر New BitShares مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر New BitShares مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر New BitShares مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.60% 30 يوم $ 0 -44.69% 60 يوم $ 0 -63.43% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر New BitShares (NBS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر New BitShares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.051117$ 0.051117 $ 0.051117 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +1.60% تغير السعر (7 أيام) -22.43%

معلومات سوق New BitShares (NBS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: