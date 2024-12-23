سعر New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)
سعر New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 662.21K. يتم تحديث سعر KIRBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق New Baby Elephant Houston Zoo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 175.65K
- تغيير سعر New Baby Elephant Houston Zoo خلال اليوم هو -10.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M
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خلال اليوم، كان سعر New Baby Elephant Houston Zoo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر New Baby Elephant Houston Zoo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر New Baby Elephant Houston Zoo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر New Baby Elephant Houston Zoo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.61%
|30 يوم
|$ 0
|-71.68%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر New Baby Elephant Houston Zoo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+8.90%
-10.61%
-61.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The KIRBY token is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, inspired by the birth of Kirby, a baby elephant at the Houston Zoo. While primarily created for fun and community engagement, KIRBY also raises awareness for wildlife conservation. The token features exclusive content centered around Kirby, aiming to build a strong, supportive community of animal lovers and crypto enthusiasts. With its low-cost, fast transactions on Solana, KIRBY combines the excitement of memecoins with a heartwarming story that resonates with its holders.
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