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سعر New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 662.21K . يتم تحديث سعر KIRBY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق New Baby Elephant Houston Zoo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 175.65K - تغيير سعر New Baby Elephant Houston Zoo خلال اليوم هو -10.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M

أداء سعر New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر New Baby Elephant Houston Zoo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر New Baby Elephant Houston Zoo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر New Baby Elephant Houston Zoo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر New Baby Elephant Houston Zoo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.61% 30 يوم $ 0 -71.68% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر New Baby Elephant Houston Zoo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01773507$ 0.01773507 $ 0.01773507 تغير السعر (1 ساعة) +8.90% تغير السعر (1يوم) -10.61% تغير السعر (7 أيام) -61.42%

معلومات سوق New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: