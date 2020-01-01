توكنوميكس New Ancient DNA (REMUS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول New Ancient DNA (REMUS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات New Ancient DNA (REMUS) Remus ($REMUS) is a token project inspired by the revival of the dire wolf, a species believed to be extinct for over 10,000 years. The project blends storytelling, conservation themes, and community engagement to promote awareness around wildlife restoration and scientific breakthroughs in genetics. Positioned at the intersection of science fiction and cutting-edge biology, Remus aims to spark discussion around the potential for bringing back endangered or extinct species through advanced technology. The $REMUS token supports a digital ecosystem centered on this narrative, inviting holders to become part of a community exploring the future of conservation, restoration, and ecological imagination. الموقع الرسمي: https://www.remuscto.vip/ اشتر REMUS الآن!

توكنوميكس New Ancient DNA (REMUS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار New Ancient DNA (REMUS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 38.17K $ 38.17K $ 38.17K إجمالي العرض: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T العرض المتداول: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 38.17K $ 38.17K $ 38.17K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر New Ancient DNA (REMUS)

توكنوميكس New Ancient DNA (REMUS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس New Ancient DNA (REMUS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن REMUS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن REMUS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس REMUS، استكشف السعر المباشر لتوكن REMUS!

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