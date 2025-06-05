سعر New Ancient DNA Cloned Wolf (REMUS)
سعر New Ancient DNA Cloned Wolf (REMUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر REMUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق New Ancient DNA Cloned Wolf الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر New Ancient DNA Cloned Wolf خلال اليوم هو -4.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر New Ancient DNA Cloned Wolf مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر New Ancient DNA Cloned Wolf مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر New Ancient DNA Cloned Wolf مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر New Ancient DNA Cloned Wolf مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.23%
|30 يوم
|$ 0
|-27.34%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر New Ancient DNA Cloned Wolf: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-4.23%
-37.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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