سعر Never Sell Your Dust اليوم

السعر المباشر لمشروع Never Sell Your Dust (DUST) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DUST الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DUST.

يحتل Never Sell Your Dust حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,458.52، مع عرض متداول قدره 998.20M DUST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DUST بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DUST بمقدار -1.68% خلال الساعة الماضية و-15.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Never Sell Your Dust (DUST)

القيمة السوقية $ 11.46K$ 11.46K $ 11.46K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.46K$ 11.46K $ 11.46K إمداد دورة التداول 998.20M 998.20M 998.20M إجمالي العرض 998,196,979.296052 998,196,979.296052 998,196,979.296052

القيمة السوقية الحالية لـ Never Sell Your Dust هي $ 11.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DUST يبلغ 998.20M، مع إجمالي عرض 998196979.296052. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.46K.