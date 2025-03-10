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سعر Never Go Full (RETARD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.31K . يتم تحديث سعر RETARD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Never Go Full الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 254.20 - تغيير سعر Never Go Full خلال اليوم هو -16.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 99.97B

أداء سعر Never Go Full (RETARD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Never Go Full مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Never Go Full مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Never Go Full مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Never Go Full مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -16.41% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Never Go Full (RETARD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Never Go Full: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.48% تغير السعر (1يوم) -16.41% تغير السعر (7 أيام) -86.80%

معلومات سوق Never Go Full (RETARD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: