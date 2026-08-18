سعر Never Give Up اليوم

السعر المباشر لمشروع Never Give Up (MINER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MINER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MINER.

يحتل Never Give Up حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 155,878، مع عرض متداول قدره 999.96M MINER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MINER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00363031، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MINER بمقدار -0.66% خلال الساعة الماضية و-10.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.63K.

معلومات سوق Never Give Up (MINER)

القيمة السوقية $ 155.88K$ 155.88K $ 155.88K الحجم (24 ساعة) $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 155.88K$ 155.88K $ 155.88K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,961,607.34485 999,961,607.34485 999,961,607.34485

القيمة السوقية الحالية لـ Never Give Up هي $ 155.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.63K. العرض المتداول لـ MINER يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999961607.34485. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 155.88K.