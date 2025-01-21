سعر NevaCoin (NEVA)
سعر NevaCoin (NEVA) المباشر لليوم هو USD 0.00893254. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NEVA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NevaCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.08
- تغيير سعر NevaCoin خلال اليوم هو +30.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NevaCoin مقابل USD هو $ +0.00210139 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NevaCoin مقابل USD هو $ -0.0002348168 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NevaCoin مقابل USD هو $ -0.0003651229 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NevaCoin مقابل USD هو $ -0.8764503126873805 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00210139
|+30.76%
|30 يوم
|$ -0.0002348168
|-2.62%
|60 يوم
|$ -0.0003651229
|-4.08%
|90 يوم
|$ -0.8764503126873805
|-98.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NevaCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+30.76%
+1.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NevaCoin (NEVA) is a cryptocurrency that operates in health. Neva Coin is a decentralized, digital asset, built on a unique blockchain/Coin system. Neva coin is a new generation of blockchain that uses POS, zk-SNARK, and Decentralized Governance Protocol (DGP) technology to make purely distributed structures with privacy and safety for all users. The Unique Selling Point, allows users to create to use the latest technologies and transfer through several Blockchains' "ProChain" technology. Agreements to use coins or tokens on the blockchain can execute themselves, provided certain conditions are met. Users can generate NEVA through the process of mining. Currently, Novacoin has designed two body health analyzer devices, which are as follows. 1-NEVA Body Scale 2-NEVA Health Analyzer
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