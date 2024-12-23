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سعر Neutrino System Base (NSBT) المباشر لليوم هو USD 0.099985 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 283.34K . يتم تحديث سعر NSBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neutrino System Base الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30K - تغيير سعر Neutrino System Base خلال اليوم هو +9.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.83M

أداء سعر Neutrino System Base (NSBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neutrino System Base مقابل USD هو $ +0.00893854 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neutrino System Base مقابل USD هو $ -0.0238455726 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neutrino System Base مقابل USD هو $ -0.0174133176 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neutrino System Base مقابل USD هو $ -0.0677329647843034 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00893854 +9.82% 30 يوم $ -0.0238455726 -23.84% 60 يوم $ -0.0174133176 -17.41% 90 يوم $ -0.0677329647843034 -40.38%

تحليل سعر Neutrino System Base (NSBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neutrino System Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.088191$ 0.088191 $ 0.088191 24 ساعة مرتفع $ 0.100097$ 0.100097 $ 0.100097 عالية طوال الوقت $ 76.76$ 76.76 $ 76.76 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +9.82% تغير السعر (7 أيام) -27.87%

معلومات سوق Neutrino System Base (NSBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: