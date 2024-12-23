سعر Neutrino System Base (NSBT)
سعر Neutrino System Base (NSBT) المباشر لليوم هو USD 0.099985. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 283.34K. يتم تحديث سعر NSBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neutrino System Base الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30K
- تغيير سعر Neutrino System Base خلال اليوم هو +9.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.83M
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خلال اليوم، كان سعر Neutrino System Base مقابل USD هو $ +0.00893854 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neutrino System Base مقابل USD هو $ -0.0238455726 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neutrino System Base مقابل USD هو $ -0.0174133176 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neutrino System Base مقابل USD هو $ -0.0677329647843034 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00893854
|+9.82%
|30 يوم
|$ -0.0238455726
|-23.84%
|60 يوم
|$ -0.0174133176
|-17.41%
|90 يوم
|$ -0.0677329647843034
|-40.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neutrino System Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+9.82%
-27.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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