سعر Neutrino Index Token (XTN)
سعر Neutrino Index Token (XTN) المباشر لليوم هو USD 0.02761265. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.42M. يتم تحديث سعر XTN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neutrino Index Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 774.93
- تغيير سعر Neutrino Index Token خلال اليوم هو +3.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 87.47M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XTN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XTN.
خلال اليوم، كان سعر Neutrino Index Token مقابل USD هو $ +0.00103926 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neutrino Index Token مقابل USD هو $ +0.0043900799 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neutrino Index Token مقابل USD هو $ +0.0080920444 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neutrino Index Token مقابل USD هو $ +0.003581643297652857 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00103926
|+3.91%
|30 يوم
|$ +0.0043900799
|+15.90%
|60 يوم
|$ +0.0080920444
|+29.31%
|90 يوم
|$ +0.003581643297652857
|+14.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neutrino Index Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
+3.91%
-19.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Token, Asset-backed Tokens, Stablecoins, Decentralized Finance (DeFi) USD Stablecoin, Neutrino
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XTN إلى AUD
A$0.0439041135
|1 XTN إلى GBP
￡0.0218139935
|1 XTN إلى EUR
€0.0262320175
|1 XTN إلى USD
$0.02761265
|1 XTN إلى MYR
RM0.124256925
|1 XTN إلى TRY
₺0.9716891535
|1 XTN إلى JPY
¥4.3211035985
|1 XTN إلى RUB
₽2.838028167
|1 XTN إلى INR
₹2.345418491
|1 XTN إلى IDR
Rp445.3652602295
|1 XTN إلى PHP
₱1.624728326
|1 XTN إلى EGP
￡E.1.4046555055
|1 XTN إلى BRL
R$0.167884912
|1 XTN إلى CAD
C$0.0394860895
|1 XTN إلى BDT
৳3.2861814765
|1 XTN إلى NGN
₦42.743829947
|1 XTN إلى UAH
₴1.1533803905
|1 XTN إلى VES
Bs1.40824515
|1 XTN إلى PKR
Rs7.6550549595
|1 XTN إلى KZT
₸14.4416920765
|1 XTN إلى THB
฿0.9440765035
|1 XTN إلى TWD
NT$0.9010007695
|1 XTN إلى CHF
Fr0.0245752585
|1 XTN إلى HKD
HK$0.2145502905
|1 XTN إلى MAD
.د.م0.276678753