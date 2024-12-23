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سعر Neutrino Index Token (XTN) المباشر لليوم هو USD 0.02761265 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.42M . يتم تحديث سعر XTN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neutrino Index Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 774.93 - تغيير سعر Neutrino Index Token خلال اليوم هو +3.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 87.47M

أداء سعر Neutrino Index Token (XTN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neutrino Index Token مقابل USD هو $ +0.00103926 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neutrino Index Token مقابل USD هو $ +0.0043900799 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neutrino Index Token مقابل USD هو $ +0.0080920444 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neutrino Index Token مقابل USD هو $ +0.003581643297652857 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00103926 +3.91% 30 يوم $ +0.0043900799 +15.90% 60 يوم $ +0.0080920444 +29.31% 90 يوم $ +0.003581643297652857 +14.90%

تحليل سعر Neutrino Index Token (XTN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neutrino Index Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02520595$ 0.02520595 $ 0.02520595 24 ساعة مرتفع $ 0.02857353$ 0.02857353 $ 0.02857353 عالية طوال الوقت $ 2.52$ 2.52 $ 2.52 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) +3.91% تغير السعر (7 أيام) -19.17%

معلومات سوق Neutrino Index Token (XTN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: