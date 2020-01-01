توكنوميكس Neutra Finance (NEU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Neutra Finance (NEU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Neutra Finance (NEU) Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters الموقع الرسمي: https://neutra.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.neutra.finance/english/ اشتر NEU الآن!

توكنوميكس Neutra Finance (NEU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Neutra Finance (NEU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 94.37K $ 94.37K $ 94.37K إجمالي العرض: $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M العرض المتداول: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 284.14K $ 284.14K $ 284.14K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.43 $ 3.43 $ 3.43 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01050565 $ 0.01050565 $ 0.01050565 السعر الحالي: $ 0.04759463 $ 0.04759463 $ 0.04759463 معرفة المزيد عن سعر Neutra Finance (NEU)

توكنوميكس Neutra Finance (NEU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Neutra Finance (NEU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NEU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NEU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NEU، استكشف السعر المباشر لتوكن NEU!

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