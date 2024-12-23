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سعر Neutra Finance (NEU) المباشر لليوم هو USD 0.066159 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 131.17K . يتم تحديث سعر NEU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neutra Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.62 - تغيير سعر Neutra Finance خلال اليوم هو +0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.98M

أداء سعر Neutra Finance (NEU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neutra Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neutra Finance مقابل USD هو $ -0.0096501568 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neutra Finance مقابل USD هو $ +0.0002996539 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neutra Finance مقابل USD هو $ -0.00346772282431412 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.05% 30 يوم $ -0.0096501568 -14.58% 60 يوم $ +0.0002996539 +0.45% 90 يوم $ -0.00346772282431412 -4.98%

تحليل سعر Neutra Finance (NEU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neutra Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.065887$ 0.065887 $ 0.065887 24 ساعة مرتفع $ 0.066454$ 0.066454 $ 0.066454 عالية طوال الوقت $ 3.43$ 3.43 $ 3.43 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +0.05% تغير السعر (7 أيام) -1.59%

معلومات سوق Neutra Finance (NEU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: