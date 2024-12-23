سعر Neutra Finance (NEU)
سعر Neutra Finance (NEU) المباشر لليوم هو USD 0.066159. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 131.17K. يتم تحديث سعر NEU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neutra Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.62
- تغيير سعر Neutra Finance خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.98M
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خلال اليوم، كان سعر Neutra Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neutra Finance مقابل USD هو $ -0.0096501568 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neutra Finance مقابل USD هو $ +0.0002996539 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neutra Finance مقابل USD هو $ -0.00346772282431412 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.05%
|30 يوم
|$ -0.0096501568
|-14.58%
|60 يوم
|$ +0.0002996539
|+0.45%
|90 يوم
|$ -0.00346772282431412
|-4.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neutra Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.05%
-1.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters
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