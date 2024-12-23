احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NEURONI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NEURONI.

سعر Neuroni AI (NEURONI) المباشر لليوم هو USD 0.063351 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 517.15K . يتم تحديث سعر NEURONI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neuroni AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.06K - تغيير سعر Neuroni AI خلال اليوم هو -2.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.17M

أداء سعر Neuroni AI (NEURONI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neuroni AI مقابل USD هو $ -0.00170209869193646 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neuroni AI مقابل USD هو $ -0.0315019562 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neuroni AI مقابل USD هو $ -0.0344931941 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neuroni AI مقابل USD هو $ -0.16552403239613008 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00170209869193646 -2.61% 30 يوم $ -0.0315019562 -49.72% 60 يوم $ -0.0344931941 -54.44% 90 يوم $ -0.16552403239613008 -72.32%

تحليل سعر Neuroni AI (NEURONI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neuroni AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.063182$ 0.063182 $ 0.063182 24 ساعة مرتفع $ 0.069623$ 0.069623 $ 0.069623 عالية طوال الوقت $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) -2.61% تغير السعر (7 أيام) -35.45%

معلومات سوق Neuroni AI (NEURONI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: