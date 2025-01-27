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سعر Neuravox ($VOX) المباشر لليوم هو USD 0.00744551 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $VOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neuravox الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.67K - تغيير سعر Neuravox خلال اليوم هو -42.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Neuravox ($VOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neuravox مقابل USD هو $ -0.005439042117918603 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neuravox مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neuravox مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neuravox مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.005439042117918603 -42.21% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Neuravox ($VOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neuravox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00743338$ 0.00743338 $ 0.00743338 24 ساعة مرتفع $ 0.01288456$ 0.01288456 $ 0.01288456 عالية طوال الوقت $ 0.01415804$ 0.01415804 $ 0.01415804 تغير السعر (1 ساعة) -11.32% تغير السعر (1يوم) -42.21% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Neuravox ($VOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: