سعر NEURALAI (NEURAL)
سعر NEURALAI (NEURAL) المباشر لليوم هو USD 10.98. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.77M. يتم تحديث سعر NEURAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NEURALAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 559.56K
- تغيير سعر NEURALAI خلال اليوم هو -1.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر NEURALAI مقابل USD هو $ -0.1429057622449 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NEURALAI مقابل USD هو $ +3.8635951860 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NEURALAI مقابل USD هو $ +19.9562092920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NEURALAI مقابل USD هو $ +6.147236132690893 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.1429057622449
|-1.28%
|30 يوم
|$ +3.8635951860
|+35.19%
|60 يوم
|$ +19.9562092920
|+181.75%
|90 يوم
|$ +6.147236132690893
|+127.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NEURALAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.11%
-1.28%
-18.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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