سعر Neural3D (SN46)
سعر Neural3D (SN46) المباشر لليوم هو USD 0.839054. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M. يتم تحديث سعر SN46 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neural3D الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Neural3D خلال اليوم هو -4.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SN46 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SN46.
خلال اليوم، كان سعر Neural3D مقابل USD هو $ -0.0366702850750107 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neural3D مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neural3D مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neural3D مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0366702850750107
|-4.18%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neural3D: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.04%
-4.18%
-22.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Neural3D (SN46) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SN46 والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SN46 إلى VND
₫22,079.70601
|1 SN46 إلى AUD
A$1.29214316
|1 SN46 إلى GBP
￡0.62089996
|1 SN46 إلى EUR
€0.72158644
|1 SN46 إلى USD
$0.839054
|1 SN46 إلى MYR
RM3.55758896
|1 SN46 إلى TRY
₺33.15941408
|1 SN46 إلى JPY
¥121.89776512
|1 SN46 إلى RUB
₽65.85734846
|1 SN46 إلى INR
₹72.52782776
|1 SN46 إلى IDR
Rp13,754.98140576
|1 SN46 إلى KRW
₩1,152.54135548
|1 SN46 إلى PHP
₱47.62470504
|1 SN46 إلى EGP
￡E.42.07016756
|1 SN46 إلى BRL
R$4.60640646
|1 SN46 إلى CAD
C$1.14111344
|1 SN46 إلى BDT
৳102.56596096
|1 SN46 إلى NGN
₦1,294.8281328
|1 SN46 إلى UAH
₴34.84591262
|1 SN46 إلى VES
Bs85.583508
|1 SN46 إلى PKR
Rs237.68721712
|1 SN46 إلى KZT
₸435.19213818
|1 SN46 إلى THB
฿27.36994148
|1 SN46 إلى TWD
NT$24.80243624
|1 SN46 إلى AED
د.إ3.07932818
|1 SN46 إلى CHF
Fr0.67963374
|1 SN46 إلى HKD
HK$6.57818336
|1 SN46 إلى MAD
.د.م7.64378194
|1 SN46 إلى MXN
$15.942026