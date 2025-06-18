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سعر Neural3D (SN46) المباشر لليوم هو USD 0.839054 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M . يتم تحديث سعر SN46 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neural3D الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Neural3D خلال اليوم هو -4.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M

أداء سعر Neural3D (SN46) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neural3D مقابل USD هو $ -0.0366702850750107 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neural3D مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neural3D مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neural3D مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0366702850750107 -4.18% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Neural3D (SN46)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neural3D: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.795775$ 0.795775 $ 0.795775 24 ساعة مرتفع $ 0.884098$ 0.884098 $ 0.884098 عالية طوال الوقت $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 تغير السعر (1 ساعة) +1.04% تغير السعر (1يوم) -4.18% تغير السعر (7 أيام) -22.99%

معلومات سوق Neural3D (SN46)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: