احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NTD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NTD.

سعر Neural Tensor Dynamics (NTD) المباشر لليوم هو USD 0.00155009 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NTD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neural Tensor Dynamics الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.85 - تغيير سعر Neural Tensor Dynamics خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Neural Tensor Dynamics (NTD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neural Tensor Dynamics مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neural Tensor Dynamics مقابل USD هو $ -0.0000641193 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neural Tensor Dynamics مقابل USD هو $ +0.0000876692 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neural Tensor Dynamics مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000641193 -4.13% 60 يوم $ +0.0000876692 +5.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Neural Tensor Dynamics (NTD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neural Tensor Dynamics: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.84$ 2.84 $ 2.84 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -8.45%

معلومات سوق Neural Tensor Dynamics (NTD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: