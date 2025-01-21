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سعر Neural Radiance Field (NERF) المباشر لليوم هو USD 0.03446314 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NERF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neural Radiance Field الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.75 - تغيير سعر Neural Radiance Field خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Neural Radiance Field (NERF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neural Radiance Field مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neural Radiance Field مقابل USD هو $ -0.0082934478 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neural Radiance Field مقابل USD هو $ -0.0048463032 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neural Radiance Field مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0082934478 -24.06% 60 يوم $ -0.0048463032 -14.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Neural Radiance Field (NERF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neural Radiance Field: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.52$ 2.52 $ 2.52 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -4.28%

معلومات سوق Neural Radiance Field (NERF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: