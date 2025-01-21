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سعر Neural AI (NEURALAI) المباشر لليوم هو USD 0.00009971 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NEURALAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neural AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.42 - تغيير سعر Neural AI خلال اليوم هو -3.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Neural AI (NEURALAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neural AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neural AI مقابل USD هو $ +0.0000063298 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neural AI مقابل USD هو $ +0.0000221532 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neural AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.14% 30 يوم $ +0.0000063298 +6.35% 60 يوم $ +0.0000221532 +22.22% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Neural AI (NEURALAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neural AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00009971$ 0.00009971 $ 0.00009971 24 ساعة مرتفع $ 0.0001035$ 0.0001035 $ 0.0001035 عالية طوال الوقت $ 0.00225511$ 0.00225511 $ 0.00225511 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.14% تغير السعر (7 أيام) -6.71%

معلومات سوق Neural AI (NEURALAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: