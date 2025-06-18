احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر N3 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر N3.

سعر Network3 (N3) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.47K . يتم تحديث سعر N3 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Network3 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Network3 خلال اليوم هو -56.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 763.57M

أداء سعر Network3 (N3) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Network3 مقابل USD هو $ -0.000108338839043454 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Network3 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Network3 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Network3 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000108338839043454 -56.20% 30 يوم $ 0 -89.73% 60 يوم $ 0 -96.11% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Network3 (N3)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Network3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.124144$ 0.124144 $ 0.124144 تغير السعر (1 ساعة) -4.52% تغير السعر (1يوم) -56.20% تغير السعر (7 أيام) -48.53%

معلومات سوق Network3 (N3)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: