سعر Neton (NTO)
سعر Neton (NTO) المباشر لليوم هو USD 0.0000143. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neton الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.65K
- تغيير سعر Neton خلال اليوم هو -0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Neton مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neton مقابل USD هو $ -0.0000020208 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neton مقابل USD هو $ -0.0000087502 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neton مقابل USD هو $ -0.00004035148184864031 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.06%
|30 يوم
|$ -0.0000020208
|-14.13%
|60 يوم
|$ -0.0000087502
|-61.19%
|90 يوم
|$ -0.00004035148184864031
|-73.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neton: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.32%
-0.06%
-4.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"NETON" means "always shines brightly when you connect each other" by combining "Network" and "On," and blocking and connecting each other to shine symbolizes NETON's dynamics and constant progress. NETON is a company that was born with the belief to create a platform that provides accurate information to all companies and can be used. NETON is planning/developing a biz matching platform based on blockchain. We will do our best to become the center of the business centering on the company's accurate data-based biz matching platform.
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