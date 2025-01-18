سعر Netherlands Coin (NED)
سعر Netherlands Coin (NED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Netherlands Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.76
- تغيير سعر Netherlands Coin خلال اليوم هو -1.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Netherlands Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Netherlands Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Netherlands Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Netherlands Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.03%
|30 يوم
|$ 0
|-26.99%
|60 يوم
|$ 0
|-32.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Netherlands Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.53%
-1.03%
-2.96%
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