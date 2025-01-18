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سعر Netherlands Coin (NED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Netherlands Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.76 - تغيير سعر Netherlands Coin خلال اليوم هو -1.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Netherlands Coin (NED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Netherlands Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Netherlands Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Netherlands Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Netherlands Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.03% 30 يوم $ 0 -26.99% 60 يوم $ 0 -32.60% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Netherlands Coin (NED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Netherlands Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.53% تغير السعر (1يوم) -1.03% تغير السعر (7 أيام) -2.96%

معلومات سوق Netherlands Coin (NED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: