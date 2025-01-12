سعر NetherFi (NFI)
سعر NetherFi (NFI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 58.05K. يتم تحديث سعر NFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NetherFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04
- تغيير سعر NetherFi خلال اليوم هو -0.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 270.52M
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خلال اليوم، كان سعر NetherFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NetherFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NetherFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NetherFi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.76%
|30 يوم
|$ 0
|-19.17%
|60 يوم
|$ 0
|-19.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NetherFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.76%
-9.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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