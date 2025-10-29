معلومات سعر Netflix xStock (NFLXX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1,096.7 $ 1,096.7 $ 1,096.7 24 ساعة منخفض $ 1,117.86 $ 1,117.86 $ 1,117.86 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1,096.7$ 1,096.7 $ 1,096.7 24 ساعة مرتفع $ 1,117.86$ 1,117.86 $ 1,117.86 عالية طوال الوقت $ 1,592.14$ 1,592.14 $ 1,592.14 أدنى سعر $ 1,090.83$ 1,090.83 $ 1,090.83 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +0.37% تغير السعر (7 أيام) -4.88% تغير السعر (7 أيام) -4.88%

سعر Netflix xStock (NFLXX) في الوقت الحقيقي هو $1,101.22. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NFLXX بين أدنى سعر $ 1,096.7 وأعلى سعر $ 1,117.86، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNFLXX على الإطلاق هو $ 1,592.14، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1,090.83.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NFLXX +0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.37% على مدار 24 ساعة، و -4.88% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Netflix xStock (NFLXX)

القيمة السوقية $ 308.57K$ 308.57K $ 308.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.68M$ 23.68M $ 23.68M إمداد دورة التداول 280.22 280.22 280.22 إجمالي العرض 21,499.99967815 21,499.99967815 21,499.99967815

القيمة السوقية الحالية لـ Netflix xStock هي $ 308.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NFLXX يبلغ 280.22، مع إجمالي عرض 21499.99967815. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.68M.