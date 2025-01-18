سعر Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX)
سعر Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) المباشر لليوم هو USD 35.15. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DNFLX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Netflix Tokenized Stock Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Netflix Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو +1.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Netflix Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ +0.368578 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Netflix Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -9.0279260000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Netflix Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -29.7220948200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Netflix Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -24.25059624600834 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.368578
|+1.06%
|30 يوم
|$ -9.0279260000
|-25.68%
|60 يوم
|$ -29.7220948200
|-84.55%
|90 يوم
|$ -24.25059624600834
|-40.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Netflix Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.06%
-6.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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