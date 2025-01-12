سعر NETA (NETA)
سعر NETA (NETA) المباشر لليوم هو USD 11.18. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NETA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NETA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.46K
- تغيير سعر NETA خلال اليوم هو -5.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NETA مقابل USD هو $ -0.71290506830594 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NETA مقابل USD هو $ +1.7817174700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NETA مقابل USD هو $ +6.1101114880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NETA مقابل USD هو $ +0.059992024983684 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.71290506830594
|-5.99%
|30 يوم
|$ +1.7817174700
|+15.94%
|60 يوم
|$ +6.1101114880
|+54.65%
|90 يوم
|$ +0.059992024983684
|+0.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NETA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-5.99%
-17.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"$NETA - Store of value, medium of exchange and unit of account. It‘s sole purpose is to function as a scarce decentralized store of value asset for the Juno ecosystem and inter-chain Cosmos at large. Originally claimable for free by thousands of Juno delegates at inception. Never a seed sale, private sale or public sale. Verifiable zero NETA is held in reserve by any third party ie. developers, teams, founders or companies. The Juno community owns all NETA in existence from day 1."
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