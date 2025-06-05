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سعر Nest Treasury Vault (NTBILL) المباشر لليوم هو USD 1.002 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.32K . يتم تحديث سعر NTBILL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nest Treasury Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Nest Treasury Vault خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.32K

أداء سعر Nest Treasury Vault (NTBILL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nest Treasury Vault مقابل USD هو $ +0.000179 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nest Treasury Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nest Treasury Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nest Treasury Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.000179 +0.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nest Treasury Vault (NTBILL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nest Treasury Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.13%

معلومات سوق Nest Treasury Vault (NTBILL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: