سعر Nest Treasury Vault (NTBILL)
سعر Nest Treasury Vault (NTBILL) المباشر لليوم هو USD 1.002. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.32K. يتم تحديث سعر NTBILL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nest Treasury Vault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Nest Treasury Vault خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.32K
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خلال اليوم، كان سعر Nest Treasury Vault مقابل USD هو $ +0.000179 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nest Treasury Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nest Treasury Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nest Treasury Vault مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000179
|+0.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nest Treasury Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
+0.02%
+0.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. The Nest Treasury Vault is tailored for professional firms pursuing long-term growth and high liquidity, with a selection of AAA-rated treasuries from strategic partnerships with Anemoy, M^0 and Mountain Protocol. nTBILL caters to institutional-grade needs while maintaining accessibility for users with a focus on stable and reliable returns.
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