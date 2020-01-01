توكنوميكس Nest Institutional Vault (NINSTO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nest Institutional Vault (NINSTO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nest Institutional Vault (NINSTO) Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nINSTO is a curated earn strategy built for institutional-grade liquidity and adaptive yield. It combines tokenized money market funds from UBS uMint and Blackstone Senior Loan ETF. The result is a balanced portfolio of conservative short-term debt and dynamic market-driven returns. Designed for stability without sacrificing performance, nINSTO delivers trusted income across traditional and digital markets. الموقع الرسمي: https://app.nest.credit/nest-institutional-vault اشتر NINSTO الآن!

توكنوميكس Nest Institutional Vault (NINSTO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nest Institutional Vault (NINSTO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 21.36K $ 21.36K $ 21.36K إجمالي العرض: $ 21.11K $ 21.11K $ 21.11K العرض المتداول: $ 21.11K $ 21.11K $ 21.11K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 21.36K $ 21.36K $ 21.36K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 السعر الحالي: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 معرفة المزيد عن سعر Nest Institutional Vault (NINSTO)

توكنوميكس Nest Institutional Vault (NINSTO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nest Institutional Vault (NINSTO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NINSTO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NINSTO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NINSTO، استكشف السعر المباشر لتوكن NINSTO!

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