سعر Nest Institutional Vault (NINSTO)
سعر Nest Institutional Vault (NINSTO) المباشر لليوم هو USD 1.002. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.01K. يتم تحديث سعر NINSTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nest Institutional Vault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Nest Institutional Vault خلال اليوم هو +0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00K
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خلال اليوم، كان سعر Nest Institutional Vault مقابل USD هو $ +0.001003 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nest Institutional Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nest Institutional Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nest Institutional Vault مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.001003
|+0.10%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nest Institutional Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
+0.10%
+0.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nINSTO is a curated earn strategy built for institutional-grade liquidity and adaptive yield. It combines tokenized money market funds from UBS uMint and Blackstone Senior Loan ETF. The result is a balanced portfolio of conservative short-term debt and dynamic market-driven returns. Designed for stability without sacrificing performance, nINSTO delivers trusted income across traditional and digital markets.
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