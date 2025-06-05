احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NINSTO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NINSTO.

سعر Nest Institutional Vault (NINSTO) المباشر لليوم هو USD 1.002 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.01K . يتم تحديث سعر NINSTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nest Institutional Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Nest Institutional Vault خلال اليوم هو +0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00K

أداء سعر Nest Institutional Vault (NINSTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nest Institutional Vault مقابل USD هو $ +0.001003 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nest Institutional Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nest Institutional Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nest Institutional Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.001003 +0.10% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nest Institutional Vault (NINSTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nest Institutional Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +0.10% تغير السعر (7 أيام) +0.23%

معلومات سوق Nest Institutional Vault (NINSTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: