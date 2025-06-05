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سعر Nest ETF Vault (NETF) المباشر لليوم هو USD 1.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.01K . يتم تحديث سعر NETF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nest ETF Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Nest ETF Vault خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.01K

أداء سعر Nest ETF Vault (NETF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nest ETF Vault مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nest ETF Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nest ETF Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nest ETF Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nest ETF Vault (NETF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nest ETF Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Nest ETF Vault (NETF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: