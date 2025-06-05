سعر Nest Credit Vault (NCREDIT)
سعر Nest Credit Vault (NCREDIT) المباشر لليوم هو USD 1.001. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.10K. يتم تحديث سعر NCREDIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nest Credit Vault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Nest Credit Vault خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10K
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خلال اليوم، كان سعر Nest Credit Vault مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nest Credit Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nest Credit Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nest Credit Vault مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nest Credit Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
0.00%
+0.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nCREDIT is a diversified earn strategy combining institutional-grade public and private credit from leading global managers and innovative onchain platforms. It blends senior secured loans, trade finance, basis trading, and short-term debt to deliver stable, high-quality yield across market conditions. Designed for resilient income, nCREDIT gives everyday capital access to the strategies once reserved for institutions.
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