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سعر Nest Credit Vault (NCREDIT) المباشر لليوم هو USD 1.001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.10K . يتم تحديث سعر NCREDIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nest Credit Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Nest Credit Vault خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10K

أداء سعر Nest Credit Vault (NCREDIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nest Credit Vault مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nest Credit Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nest Credit Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nest Credit Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nest Credit Vault (NCREDIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nest Credit Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 24 ساعة مرتفع $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 عالية طوال الوقت $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.10%

معلومات سوق Nest Credit Vault (NCREDIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: